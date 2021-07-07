مركز “شوماكوف” يؤكد فعالية لقاح “كوفيفاك” ضد سلالة دلتا

أكد المدير العام لمركز “شوماكوف” العلمي الروسي، اليوم الأربعاء، إن لقاح “كوفيفاك” المضاد لفيروس كورونا، قد أثبت فعاليته ضد سلالة “دلتا” الهندية الخطيرة، للفيروس التاجي.

وأورد المدير العام، حسب ما نقله عنه موقع “روسيا اليوم”: “الدراسات التي تم تنفيذها، أظهرت نتائج مماثلة في الفعالية المناعية للقاح كوفيفاك، ضد فيروس دلتا مقارنة بسلالة ألفا لفيروس كورونا المستجد”.

ويعد لقاح “كوفيفاك” الروسي، الثالث في ترتيب التسجيل بعد لقاحي “سبوتنيك V” و”أبيفاك كورونا”. حيث تم تسجيله رسميا في روسيا يوم 20 فيفري الماضي، وتم إطلاق الإنتاج الصناعي في نهاية مارس، فيما دخل هذا اللقاح ميدان التداول المدني في الأول من جوان.