مركز طب أورام الأطفال بباب الوادي يتدعم بمصلحتين جديدتين

أشرف وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي، صباح اليوم الاثنين، على وضع حيز الخدمة لمصلحتين جديدتين، بمركز طب الأورام الأطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي لمين دباغين بباب الوادي.

وحسب بيان للوزارة، يتعلق الأمر بمصلحة جراحة الأطفال بسعة 40 سريرا ومصلحة جراحة أعصاب الأطفال بسعة 40 سريرا.

وتندرج المصلحتين الجديدتين في إطار مساعي الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، الرامية إلى تعزيز ودعم مختلف الموسسات الصحية بمراكز ومصالح لمكافحة السرطان، للتكفل الأحسن بالمرضى بما فيها فئة الأطفال.

وبهذه المناسبة، أكّد الوزير أن هذه الزيارة تندرج ضمن حرصه الشخصي على متابعة والسهر على هذا المركز، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية. الذي أعطى كل الدعم لمصلحة جراحة الأطفال وجراحة أعصاب الأطفال وكذا جراحة أورام الأطفال.

كما أشار وزير الصحة أن هاتين المصلحتين الجديدتين تتوفران على 5 غرف للعمليات الجراحية لتصبح 7 غرف للعمليات. ووحدة للعلاج المكثف. وبدأتا فعليا في العمل بإجراء 5 عمليات جراحية.

كما ستقدمان خدمات صحية ذات نوعية وذات جودة بالنظر إلى المعدات والوسائل الحديثة التي تتوفر في هاتين المصلحتين.

وفي نفس السياق، أضاف الوزير أن هاتين المصلحتين مزودتين بنظام الرقمنة لتسهيل عملية التكفل بكل مراحل الاستشفاء.

كما تم افتتاح وحدة مركزية لتحضير العلاجات المضادة للسرطان، وهي الأولى في الجزائر. وهي مخصصة لتحضير جميع العلاجات الكيميائية بالمستشفى. وهي مجهزة بأحدث المعدات التي تسمح بإعادة التشكيل في بيئة آمنة تتوافق مع المعايير الدولية.

وأشار البيان، إلى أن مركز طب أورام الأطفال يتسع لـ140سريرا يحتوي على 7 غرف للعمليات وغرفة للعمليات الجراحية الاستعجالية ووحدة للتصوير الطبي والمسح الضوئي بالموجات فوق الصوتية (scanner-échographie) ومخبر.

بالإضافة إلى استعجالات طب الأطفال والاستشارات المتخصصة، مثل طب أورام الأطفال وجراحة الأطفال وجراحة عظام الأطفال وجراحة أعصاب الأطفال و أورام الأطفال وأمراض الدم عند الأطفال. كما تتوفّر على أقسام العناية المركزة والإنعاش بعد الجراحة.