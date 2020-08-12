مركز “غاماليا”: لقاح كورونا سيختبر على الأطفال من كل الأعمار

كشف مدير مركز “غاماليا” الروسي، بأنه سيتم علاج الأطفال لمعرفة تأثير اللقاح عليهم ومن الطبيعي أنه بعد 4 أو 5 أشهر سنتوصل إلى نتائج.

وأشار ذات المتحدث، في مؤتمر صحي اليوم الأربعاء، إلى أن بداية تجريب اللقاح والعمل على مجموعة من الأطفال بدءا من 18 سنة انتقالا إلى 14 عاما، ووفقا لهذه المراحل وفقط بعدها، سيتم الجزم في استعمال هذا اللقاح بجرعات مختلفة لفئة الأطفال في بلدنا.

وقال مدير مركز “غاماليا” بأن هناك فئات عمرية مختلفة وتأثير المرض عليها مختلف، وهناك 9 حالات لأطفال في وضع حرج وانطلاقا من حالات المرض الموجودة لدينا سوف نتعامل مع هذا الموضوع.

موضحا بأن الألوان التي ستستخدم لغلاف اللقاح، سيكون منها الحمراء والزرقاء والتي تختلف حسب نوعها، مؤكدا بأنه سيتم تعويض وتأمين كل الخاضعين للمرحلة الثالثة من تجارب اللقاح وفقا لضمانات ملموسة.

هذا وكشف وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الأربعاء، عن إنتاج الكمية الأولى من لقاح “سبوتنيك – v” في غضون أسبوعين، والذي أثبت فعّاليته في الاختبارات السريرية.

وقال وزير الصحة في مؤتمر صحافي إن لقاح “كورونا” مرّ على كل مراحل التجارب القبلية قبل الوصول إلى المرحلة الثالثة التي تخصّ التجارب السريرية على البشر.

مضيفا بأن العقّار توبع وفقا للأساليب الرقمية والإلكترونية منذ 1 جويلية الفارط، بعدما تحصلت روسيا على “الكود” المحدد لمعرفة فعّالية هذا اللقاح.

وأوضح وزير الصحة بأن الشعور بالمنافسة من اللقاح الروسي دفع الزملاء في الدول الأخرى يروّجون لآراء لا تستند على أيّ أساس.

مؤكدا بأن بعض اللقاحات التي ستُنتج في الخارج استُخدمت من دون أي تجربة على ما قبل المشافي “الحيوانات”، غير أن اللقاح الروسي جرّب على الحيوانات ولم تمرض إطلاقا.

مشيرا إلى أن قاعدة اللقاح مدروسة ومجرّبة في المشافي وفق أرضية علمية ملموسة قبل الانتقال الى مراحل متقدمة، مؤكد أن أي عقاقير قبل استخدامها تتم مراقبتها وروسيا تملك أفضل أنظمة “الكرومانازور” لمراقبة أي عقار يُطرح في السوق.