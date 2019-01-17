مركز وطني للبحث العلمي حول البيئة جديد في عنابة

تعززت الشبكة الوطنية للبحث العلمي بمركز وطني جديد للبحث العلمي حول البيئة والتطور المستدام أنجز بجامعة ناجي مختار بعنابة.

وسيعكف هذا المركز الذي يمثل مكسبا علميا مرجعيا فيما يتعلق بنشاطات البحث العلمي المرتبطة بالبيئة والتطور المستدام على تنشيط الأعمال البحثية التي تهتم بيئية.

وتبحث عن حلول لتأمين الموارد الطبيعية وتثمينها لخدمة التنمية المستدامة.

الإشكاليات البيئية وتحديات التنمية المستدامة تمثل اليوم أوليات إستراتيجية لحفظ التوازن الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع مذكرا بالتحديات المستعجلة التي تتطلب البحث عن حلول لإشكاليات المياه و التغذية واستقرار المناخ وحماية الموارد الطبيعية وتثمينها لخدمة التنمية.