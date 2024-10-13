 مركز  BLS International إسبانيا: هام حول الطعون الخاصة برفض تأشيرة شنغن

أعلن مركز طلبات التأشيرات BLS International إسبانيا عن تواريخ تقديم الطعون الخاصة برفض تأشيرة شنغن.

وتعلم BLS International عبر موقعها الرسمي لمقدمي الطلبات التابعين للقنصلية العامة الإسبانية في وهران أنه ابتداءً من 13 أكتوبر 2024، عليهم بتقديم الطعون الخاصة برفض تأشيرة شنغن في مركز طلبات التأشيرات BLS International، كل يوم من الساعة 13:00 إلى 15:00 زوالا.

وحدد مركز BLS International 30 يومًا من تاريخ تبليغ قرار الرفض كآخر أجل لتقديم الطعون.