مركز CRAPC ببواسماعيل يوضح بخصوص نتائج الترشح لمنصب مهندس بحث

أكد مركز البحث العلمي و التقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ببلدية بواسماعيل أن المسابقة المفتوحة على أساس الشهادة المفتوحة بعنوان سنة 2019 تمت طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أبريل سنة 2012.

وحسب مراسلة للمركز لـ “النهار اونلاين” فإن العملية تمت وفق كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها.

وأكدت ذات الوثيقة أنه سواء من خلال إعلان فتح المسابقة، وفي معايير الانتقاء، المقابلة مع لجنة الانتقاء، الإعلان عن النتائج وتبليغها الى المصالح المكلفة بالوظيفة العمومية تم اعتماد كل المعايير المحددة في المرسوم المذكور سابقا

وكذبت المراسلة الادعاء الذي ذكره أحد المترشحين السابقين بخصوص نجاح مترشحة رغم عدم حيازتها على الشهادة المطلوبة في شروط المسابقة،

وأضافت الارسالية انه أنه طبقا لنتائج هذه المسابقة لرتبة مهندس البحث بالأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية الكيميائية ببسكرة يتواجد “الدراجي سحنون” في القائمة الاحتياطية لهذا المنصب.

كما اكد المركز في مراسلته أنه قد تم الرد على الطعن الذي تقدم به لدى مصالحه وفقا للإجراءات المعمول بها إداريا، أخرها عن طريق محضر قضائي بتاريخ 15/06/2020.