مركز “VFS” يطلق خدمة جديدة لطالبي التأشيرة

كشف مركز “في أف أس غلوبال” المكلّف باستقبال طلبات التأشيرة نحو فرنسا بالجزائر عن إنشاء خدمة جديدة لاستقبال طلبات التأشيرة.

وأكد المركز، في بيان له عبر صفحته الرسمية، أن مركز طلبات التأشيرة إلى فرنسا بالجزائر سيقوم ابتداء من يوم الأحد 19 مارس 2023، بوضع خدمة “Prime Time” من أجل تحسين خدمة الزبائن.

وأوضح المركز، أن هذه الخدمة الجديدة تتيح للزبائن إمكانية تقديم طلب التأشيرة خارج ساعات العمل المذكورة في الموعد.

وحسب البيان، يمكن للزبائن تقديم الطلب في الوقت الذي يناسبهم بين الساعة 16:00 مساء والساعة 18:00 مساء. غير أنه خلال شهر رمضان سيكون تقديم الطلبات من الثالثة مساء إلى الخامسة. وهذا خلال كافة أيام الأسبوع. مشيرا إلى ضرورة احترام يوم الموعد المحدد لذلك.

وأشار البيان، إلى أن المركز قد حدّد سعر هذه الخدمة بملغ 5250 دينار جزائري. مؤكدا أنها لن تشمل تكاليف نسخ الصور.