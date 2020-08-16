مركز “VFS GLOBAL”.. إستقبال طلبات تأشيرة الدخول لفرنسا إبتداءً من 2 سبتمبر المقبل

أعلن مركز “VFS GLOBAL” المتخصص في منح تأشيرات الدخول لفرنسا عن إعادة فتح أبوابه مجددا إبتداءً من تاريخ 2 سبمتبر المقبل.

وأشار مركز “VFS GLOBAL”، اليوم الاحد في بيان له، أنه سيستقبل مجددا طلبات الجزائريين لتأشيرات الدخول لفرنسا السياحية بعدما تم تعليقها بسبب جائحة كورونا.

وأوضح مركز “VFS GLOBAL” أن إستقبال طلبات الجزائريين للتأشيرة الدخول لفرنسا ستتم إبتداء من 2 سبتمبر وخلال يومي الأحد و الأربعاء من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية منتصف النهار.

وبخصوصسحب جوازات السفر فإن المركز أكد أن أبوابه مفتوحة ابتداء من التاريخ المحدد وطيلة أيام الأسبوع من الاحد إلى غاية يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية 12.30 سا.