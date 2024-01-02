مركز VFS Global يخفض رسوم الخدمة لطالبي “فيزا” فرنسا

أصدر مركز “Centre VFS Global pour la France à Alger” المكلّف باستقبال طلبات التأشيرة نحو فرنسا بالجزائر، اليوم الجمعة، بيانا هاما بشأن استقبال طلبات تأشيرة شنغن لفرنسا.

وحسب بيان لمركز VFS Global، فإن رسوم الخدمة ستكون 4000 دج اعتبارا من تاريخ 1 جانفي 2024.

وأوضح المصدر نفسه، أنه بالنسبة لمقدمي طلبات التأشيرة الذين دفعوا رسوم الخدمة في وقت الحجز، فإنه سيتم تعويضهم في اليوم الذي يقومون فيه بايداع طلباتهم إلى مركز VFS Global.

ولمزيد من المعلومات، دعا مركز “VFS Global” المعنيين بالإتصال على الرقم 21998801 213+، أو الدخول على الرابط التالي [email protected] .