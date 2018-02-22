مرموري: اتفاقية لتسهيل منح التأشيرة السياحية للصينيين

أعلن وزير السياحة حسان مرموري اليوم الخميس بوهران، أنّه سيتم إبرام إتفاقية بين الجزائر والصين لتسهيل منح التأشيرة السياحية للسياح الصينيين.

وقال مرموري على هامش إشرافه على افتتاح الطبعة التاسعة للصالون الدولي للأسفار والنقل والتجهيزات الفندقية بمركز الاتفاقيات بوهران.

أنّ عقد الإتفاقية جاء في إطار إستراتيجية ترقية مقصد الجزائر السياحي.

وقال أنّه تمّ الإتفاق بين الطرفين حول بنود الإتفاقية على أن توقّع في

الجزائر خلال السداسي الأول من العام الجاري.

وأشار الى أنّ هذه الإتفاقية تخصّ منح التأشيرة السياحية للسياح الصينيين في إطار الوكالات السياحية وترقية السياحة بين البلدين.

وأضاف مرموري أن دائرته الوزارية تستهدف أسواق جديدة في أوروبا الشرقية .

على غرار روسيا والمجر خاصة الدول التي لها اتفاقيات إطار وشراكة مع الجزائر وإبرام إتفاقيات لتسهيل منح التأشيرة السياحية.

وكذا فتح خطوط جوية جديدة.