مرموري: القوانين المنظمة لقطاع السياحة متناقضة وسنعيد النظر فيها

أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية، حسن مرموري، اليوم الخميس، العمل على تسهيل التأشيرة للسياح.

وفي رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أوضح مرموري أن السياحة ليست حكرا على السلطات العمومية، إنما عمل تضامني تشاركي.

من جانب آخر، كشف مرموري مرافقه انجاز 2800 مشروع سياحي، بطاقه استيعاب 55 الف سرير.

وأضاف الوزير “هناك شراكة بين وزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة، تمكن من استغلال 15 الف سرير موجود في دور الشباب”.

وتحدث وزير السياحة عن البيروقراطية في تمويل المشاريع السياحية، وتأثيرها على المستثمرين.

وقال مرموري “اعترف بالبيروقراطية في تمويل المشاريع السياحية، كما أن القوانين المنظمة للقطاع متناقضة وتسبب عراقيل”.

وأكد وزير لسياحة إعادة النظر في القوانين، من أجل تسهيلات إدارية للمستثمرين.