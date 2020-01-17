مرموري في لقاء تشاوري مع الفيدرالية الوطنية لعمال السياحة والتجارة

إستقبل وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، حسن مرموري، أعضاء الفيدرالية الوطنية لعمال السياحة والتجارة.

كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، في بيان لها، أن حسن مرموري إستقبل أمس الخميس الأمين العام للإتحادية الوطنية لعمال التجارة والسياحة، زايد رمطاني.

وأكد بيان الوزارة أن مرموري شدد خلال اللقاء، على أن الجزائر تعيش اليوم مرحلة هامة تتميز بالإرادة السياسية الجادة التي يوليها رئيس الجمهورية خاصة للولوج إلى عالم الجمهورية الجديدة.

كما إستحسن ممثلو الاتحادية إنفتاح الوزارة على آراء العمال واعتمادها منهج التشاور والحوار وتبادل الرؤى بغرض تطوير قطاع السياحة، كما أبلغوا الوزير استعدادهم للعمل سويا لبلوغ هذا المبتغى النبيل.