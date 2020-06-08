مرموري: قروض للمتعاملين الإقتصاديين والسياحيين لبعث نشاطهم بعد الحجر

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية حسن مرموري، أن السلطات العمومية عازمة على مرافقة المتعاملين الإقتصاديين بما فيهم مهني قطاع السياحة من أجل اعادة بعث نشاطهم التجاري بعد رفع الحجر الصحي.

وقال الوزير، اليوم الإثنين أثناء أشغال الدورة الـ 63 للجنة الجهوية الافريقية التي نظمتها المنظمة العالمية للسياحة عبر استعمال تقنيات التحاضر عن بعد, أن السلطات العمومية في البلاد إلتزمت بمسؤوليتها اتجاه هؤلاء المتعاملين والمهنيين من خلال مرافقتهم من أجل اعادة بعث نشاطهم الاقتصادي من خلال التكفل بقضية منح القروض والتخفيف أيضا من التحصيل الجبائي وشبه الجبائي والحفاظ على مناصب الشغل.

وأضاف مرموري، أنه تم عقد لقاءات مع ممثلين عن هؤلاء المتعاملين للاستماع إلى انشغالاتهم ومرافقتهم من أجل ايجاد حلول مناسبة لمشاكلهم المالية الصعبة التي يمرون بها جراء توقف نشاطهم التجاري.