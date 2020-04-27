مرموري يبحث مع ممثلي هيئات قطاعة آثار جائحة كورونا على السياحة

استقبل وزير السياحة حسن مرموري، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، ممثلي عدة هيئات تابعة لقطاعه، للتشاور حول انعكاسات وباء كورونا على القطاع.

وحسب بيان للوزارة، تحادث الوزير مع ممثلي كل من الفدرالية الوطنية للوكالات السياحية والأسفار، والنقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار، والفيديرالية الوطنية لمستغلي الفنادق.

ويندرج هذا اللقاء في إطار التشاور وتبادل المعلومات حول انعكاسات الأزمة الصحية الحالية، على قطاع السياحة، واقتراح تدابير كفيلة بتخفيف آثار هذه الأزمة، على النشاطات السياحية.

واستعرض الحاضرون جملة من الاقتراحات للتخفيف من تأثير الأزمة على القطاع في مرحلة أولى، والتحضير لاعادة بعث النشاط السياحي في مرحلة ثانية.

وقدم مرموري عبارات الشكر والامتنان للاسرة المهنية لقطاع السياحة نظير تجندها في إطار العملية التضامنية الوطنية، لمكافحة هذا الوباء.

وذكر الوزير أن الحكومة تعمل جاهدة على توفير الامكانيات الضرورية للوقاية ومكافحة الوباء من جهة، واستمرارية النشاط واعادة بعث الاقتصاد من جهة أخرى.

كما أكد مرموري للحاضرين، أن انشغالاتهم واقتراحاتهم سيتم دراستها بكل جدية في اطار مخطط الحكومة لمساندة ومساعدة كل المتعاملين الاقتصاديين بصفة عامة.

ودعا الوزير إلى تعبئة اوسع من طرف المتعاملين والمهنيين، والتحضير لمستقبل واعد مفعم بالأمل والتفاؤل بعودة الحياة إلى حالتها الطبيعية بإذن الله.