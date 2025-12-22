مرموش وصلاح يقودان مصر لـ “ريمونتادا” أمام زيمبابوي

قاد النجمان، محمد صلاح وعمر مرموش، المنتخب المصري لتحقيق فوز مثير على حساب منتخب زيمبابوي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

في المباراة التي جمعتهما سهر الاثنين، لحساب افتتاح مباريات “الفراعنة” في نهائيات كأس أمم إفريقيا، وسط حضور جماهيري معتبر.

ودخل المنتخب المصري اللقاء بقوة، غير أن منتخب زيمبابوي باغته بهدف مبكر سجله، برانس دوبي، في الدقيقة العشرين، لينتهي الشوط الأول بتقدم زيمبابوي بهدف دون رد، في نتيجة فاجأت المتابعين.

وفي الشوط الثاني، أظهر المنتخب المصري شخصية قوية، إذ قاد عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، انتفاضة المصريين بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الرابعة والستين، بعد أداء مميز جعله أحد أبرز نجوم المباراة.

ومع اقتراب اللقاء من نهايته، كثف المنتخب المصري ضغطه الهجومي بحثًا عن هدف الفوز، وهو ما تحقق في الوقت بدل الضائع، حين سجل القائد محمد صلاح، هدف الانتصار في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، استهل منتخب مصر مشواره في كأس أمم إفريقيا بانتصار مهم، عزز به حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل ومواصلة المشوار بثقة أكبر.