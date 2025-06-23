مرموش يشيد بـ آيت نوري بعد أول ظهور له مع مانشستر سيتي

عبّر عدد من لاعبي مانشستر سيتي عن إعجابهم بأداء الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، بعد أول ظهور له بألوان النادي الإنجليزي، إذ نال إعجاب زملائه من اللاعبين، من بينهم النجم المصري عمر مرموش، الذي عبّر عن إعجابه بأداء آيت نوري.

وكتب النجم المصري مرموش، تعليقًا قال فيه: “Le R c’est chaud “، وهي عبارة فرنسية تعني أن “آيت نوري في قمة تألقه”، في إشارة إلى الحرف الأول من اسمه “R” (ريان) ومدى قوته داخل المستطيل الأخضر.

وعرف المنشور تفاعلًا من لاعبين بارزين، أبرزهم زميله في الفريق إيرلينغ هالاند، الذي رد بـ “إيموجي” التصفيق.

فيما وضع جواو غوميش، رمز الساعة الرملية، وهي إشارة إلى أن نوري يسير ليصبح من الأفضل في مركزه.

هذه التعليقات تعكس حجم التقدير الذي يحظى به آيت نوري في الأوساط الكروية، لا سيما بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي وخوضه أول مباراة بقميص “السيتيزنس” أمام نادي العين في مونديال الأندية.