مرواغة “محرز” تصنع الحدث !

صنعت مرواغة “رياض محرز” نجم ليستر سيتي الحدث بعد أن قام الحساب الرسمي لنادي “ليستر” عبر التويتر بنشرها.

وغرّد الحساب الرسمي لـ”الفوكسيس”: “يا لها من مرواغة من محرز” !

وتداول مختلف المشجعين مراوغة “رياض” للاعبين من ستوك سيتي في مباراة الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

كما أبدت الجماهير إعجابها بتلك اللقطة وأكدت أن الأمر ليس غريبا على لاعب مثل محرز الذي يحسن المراوغة.

إبداعات الجزائري متواصلة منذ عودته إلى الفريق (بعد إضرابه) كما أن زملائه يشيدون به كثيرا.