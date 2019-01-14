مرواني قريب من الإمضاء في العميد

إقترب فريق مولودية الجزائر بقيادة المدير العام الرياضي كمال قاسي السعيد من حسم صفقة المدافع المحوري لفريق أولمبي الشلف مرواني محمد.

وسيمضي اللاعب صاحب ال21 ربيعا والذي ينشط أيضا في منصب وسط ميدان دفاعي على عقده مع العميد في الساعات القليلة القادمة.

وسيستفيد الفريق الشلفي من قيمة مالية معتبرة نظير تسريح لاعب المنتخب الوطني للأمال إضافة إلى عقد تمويلي مع إحدى الشركات العمومية.

وستسهل أيضا إدارة الفريق العاصمي مهمة إنتقال لاعبها بن عثمان للفريق الذي يلعب ورقة الصعود للرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.