مروان خليف جديد المولودية
بقلم محمد لمين صحراوي
أعلنت إدارة مولودية الجزائر، أمس الأحد، عن صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي الجاري، ويتعلق الأمر، بالمدافع الأيسر مروان خليف.
ووقع خليف، عقدا لـ 4 سنوات مع المولودية، قادما من شبيبة الساورة، لينافس الظهير الأيسر، حمزة موالي، على مكانة أساسية في النادي العاصمي.
وبذلك، ارتفع عدد الوافدين الجدد على تشكيلة بطل الجزائر، إلى 5 لاعبين. وإلى جانب خليف، تعاقدت المولودية مع الحارس موساوي ومتوسط الميدان دراوي. إلى جانب الثنائي الايفواري، المدافع أنتوني باجو، والمهاجم كيبري جينيور.
رابط دائم : https://nhar.tv/daHd2