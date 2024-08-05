مروان خليف جديد المولودية

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، أمس الأحد، عن صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي الجاري، ويتعلق الأمر، بالمدافع الأيسر مروان خليف.

ووقع خليف، عقدا لـ 4 سنوات مع المولودية، قادما من شبيبة الساورة، لينافس الظهير الأيسر، حمزة موالي، على مكانة أساسية في النادي العاصمي.

وبذلك، ارتفع عدد الوافدين الجدد على تشكيلة بطل الجزائر، إلى 5 لاعبين. وإلى جانب خليف، تعاقدت المولودية مع الحارس موساوي ومتوسط الميدان دراوي. إلى جانب الثنائي الايفواري، المدافع أنتوني باجو، والمهاجم كيبري جينيور.

