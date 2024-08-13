مروان خليف يخوض أول حصة تدريبية بقميص مولودية الجزائر

شرع المستقدم الجديد لفريق مولودية الجزائر مروان خليف، في التدريبات رفقة زملائه في النادي، اليوم الثلاثاء، بمركز التدريبات في زرالدة.

وقالت إدارة مولودية الجزائر، أن المدافع مروان خليف، اندمج مع المجموعة على آمل التحاقه واستعداده للمباراة المنتظرة التي ستجمع الفريق العاصمي بنادي واتانغا الليبيري.

كما عرفت الحصة التدريبة غياب المدافع أيوب عبد اللاوي، الذي يواصل عملية التأهيل في القاعة الرياضية، في انتظار منحه الضوء الأخضر للاندماج في المجموعة.

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