مروان خوري يدخل القفص الذهبي

دخل الفنان اللبناني مروان خوري القفص الذهبي، مع ندى رمال، وتم عقد قرانهما في قبرص بعيدا عن الأنظار.

وأكدت الأخبار أن مروان خوري عقد قرانه يوم الاثنين الماضي، بحضور الأقرباء.

ومن المقرر أن يحتفل العروسان سويا مع العائلة والأصدقاء المقربين في حفل خاص في لبنان.

وعاد المطرب مروان خوري إلى خطيبته السابقة ندى رمال بعدما أعلن انفصالهما في ماي الماضي.

وكشف الفنان مروان خوري في تصريحات صحفية، عن سر تأخر زواجه حتى الآن، رغم شهرته الواسعة بين الفتيات بالرومانسية، قائلا: “الزواج عندي مرتبط بالمشاعر”.