مروان زروقي يفسخ عقده مع شباب بلوزداد

أعلن اللاعب مروان زروقي، اليوم الأربعاء، عن فسخ عقده مع نادي شباب بلوزداد، وذلك من خلال منشور على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

و عبّر زروقي، في منشوره، عن شكره لجميع من سانده خلال مشواره مع النادي، وكتب: “اليوم تم فسخ عقدي مع شباب بلوزداد، شكرًا للجميع”.

فيما لم يكشف زروقي بعد عن وجهته القادمة، في مشواره الاحترافي. علماً أنه لم يتمكن من إثبات نفسه في التشكيلة الأساسية لأبناء “العقيبة” الموسم الماضي، رغم تعاقب عدد من المدربين، قبل أن يأتي المدرب راموفيتش الذي وضعه ضمن قائمة المسرحين.