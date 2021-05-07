مروة بوشوشة: هذه هي حقيقة الـ sac تاع 100 مليون

كشفت الممثلة مروة بوشوشة التي نزلت ضيفة على برنامج زابينغ رمضان الذي يبث على قناة النهار بخصوص حقيبة اليد في مسلسل يما.

وقالت مروة أن انها ستوضح ولآخر مرة قضية حقيبة اليد الذي أثار جدلا واسعا عبر منصات التواصل الإجتماعي رغم توضيحها من قبل.

وواصلت بوشوشة قائلة: “نحن ممثلون نتبع مضمون السيناريوهات ونقدم ما مكتوب فيه ولقطة الحقيبة كانت ضمن السيناريو عادي”

وتابعت مروة أنها خلال مسلسل يما أدت هذه اللقطة بحكم انها مريم إبنت رجل غني وذلك ضمن السيناريو.

وإستغربت بوشوشة ان هذه القضية أعطي لها أهمية أكثر مما تستحق وكانت هناك مشاهد ممتازة وجميلة لم يلحظوها في مسلسل يما سوى الحقيبة.

كما أشارت مروة انها كانت تفضل ان بعض رواد منصات التواصل الإجتماعي يكون تركيزهم على قيمة الأعمال الفنية وليس حقيبة يد.

وكان أحد رواد مواقع التواصل نشر فيديو يذكر فيه تفاصيل حول قمية حقيبة اليد التي ادت بها مروة بوشوشة لقطة في مسلسل يما وقال على أنها تساوي 100 مليون.