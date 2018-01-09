مروجان للكيف المعالج في قبضة أمن البليدة

ألقت مصالح الضبطية القضائية لأمن دائرة بوينان، القبض على شخصين يروجان المخدرات وسط المدينة بولاية البليدة.

وقائع القضية تعود إلى انتباه عناصر الشرطة لشخصين على متن دراجة نارية، أين قاما بتغيير الإتجاه والتوغل داخل الحقول.

تم توقيف المشتبه فيهما، وحجز 52 غرام من الكيف ومبلغ مالي قدرة 6400 دينار جزائري.

بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية، تم تفتيش مسكن المشتبه فيه الثاني، عثر على 47 غرام من الكيف المعالج.

كما تم ضبط 13 ألف دينار جزائري من عائدات بيع هذه السموم، وتم تقديم الموقوفين للجهات المختصة التي أصدرت في حقهم أمر إيداع.