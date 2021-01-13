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مروجا كوكايين من بينهما إبن إطار متقاعد بالأمن رهن الحبس بوهران

أخبار الجزائر
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مروجا كوكايين من بينهما إبن إطار متقاعد بالأمن رهن الحبس بوهران
بقلم س. كريمة

أمر  اليوم قاضي التحقيق لدى محكمة عين الترك بوهران شخصان الحبس المؤقت بتهمة المتاجرة وترويج الكوكايين بمنطقة الكورنيش الوهراني.

العملية نفذتها عناصر الأمن استغلالا لمعلومات تفبد بتحركات مشبوهة لأحد المتورطين في الأربعينيات من العمر.

حيث وبعد تحريات وتحقيقات موسعة تم الايقاع به متلبسا ببيع كمية من المخدرات الصلبة قدرت بـ20 كيسا من المادة الرفيعة.

بعد توقيفه واستكمال التحقبقات معه اقر بشربكه في العملية وهو ابن اطار متقاعد بالأمن تم إلقاء القبض عليه.

أين قدم رفقة المتهم الاول امام قاضي التحقيق بمحكمة عين الترك اين تم ايداعه الحبس المؤقت.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=947560

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