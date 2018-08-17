مروجو المؤثرات العقلية بالوادي في قبضة الشرطة

نجح عـناصر الشرطة القضائية التابعين لأمن ولاية الوادي، من توقيف أربعة أشخاص بحوزتهم مؤثرات عقلية.

تفاصيل العملية تمت خلال قيام عـناصر الشرطة القضائية بمداهمة العـديد من الأماكن مشبوهة وسط المدينة.

ليتم توقيف أربعة شباب مشبوهين تتراوح أعمارهم مابين العشرين والثلاثين سنة، ليتم إقتيادهم مباشرة إلى مقر أمن الولاية.

ومباشرة إجراءات التحقيق معهم، وأثناء عملية التلمس الجسدي القانونية ضبط بحوزة ثلاث منهم على كمية من المؤثرات العقلية.

وأثناء التحقيق مع الموقوف الرابع تبين أنه مبحوث عنه من قبل الجهات القضائية بالوادي لإرتكابه جرم السرقة بالتعدد.

و بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعـداد ملفات قضائية جزائية في حـق الموقـوفـين الأربعة.

وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة لإرتكابهم أفعال مجرمة قانونا.