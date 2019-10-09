مروجو المخدرات في قبضة أمن سيدي بلعباس

أطاحت شرطة سيدي بلعباس بشبكة إجرامية، من 3 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 52 و70 سنة، تحترف الإتجار الغير الشرعي بالمخدرات.

وحجزت الشرطة 3.7 كلغ من الكيف المعالج، 5 هواتف نقالة، ومبالغ مالية فاقت 20 ألف دج من عائدات ترويج المخدرات.

وتم حجز مركبتين سياحيتين، كانتا تستعملان في نقل وترويج هذه السموم، حيث تنشط هذه الشبكة عبر ولايات الجهة الغربية للوطن.

وقد تم إنجاز ملف قضائي ضد الأشخاص سالفي الذكر، عن تهمة حيازة ونقل المخدرات لغرض المتاجرة، قدموا بموجبه أمام النيابة.

حيثيات القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة لمعلومات، مفادها وجود شبكة تحترف الإتجار الغير شرعي بالمخدرات، لغرض المتاجرة فيها.

وباشرت مصالح الشرطة بفتح تحقيق معمق، ومراقبة دقيقة لتحركات المشتبه فيهم وتفتيش مساكنهم، حيث تم ضبط الكميات المذكورة وتوقيف المتهمين.

وقد تم إنجاز ملف قضائي ضدهم عن تهمة الحيازة على المخدرات لغرض المتاجرة فيها، قدموا بموجبه أمام النيابة.