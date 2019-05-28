مروج الأقراص المهلوسة في قبضة الامن بالشلف

قامت مصالح أمن بوقادير ولاية الشلف، من توقيف شخص يقوم ببيع وترويج الأقراص المهلوسة بطريقة غير شرعية.

وحسبما أفاد به بيان لذات المصالح، فإن المشتبه به البالغ من العمر 34 سنة ينشط عبر أحياء مدينة بوقادير.

القضية تمت بناء على إستغلال معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات و المؤثرات العقلية بذات المدينة.

على إثرها قامت عناصر الفرقة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع تكثيف الأبحاث من خلال الترصد له، أين أفضت

نتائجها إلى توقيف المشتبه فيه على متن سيارة، مع ضبط بحوزته على 42 قرص مهلوس إضافة إلى مبلغ مالي قدره

43500 دينار.

والذي يعتبر من عائدات البيع و الترويج، لينجز في حقه ملف جزائي عن قضية الحال، أحيل بموجبه أمام محكمة بوقادير.