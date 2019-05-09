مروج المؤثرات العقلية في قبضة أمن دائرة جامعة بالوادي  

تمكن عناصر أمن دائرة جامعة بأمن ولاية الوادي، خلال الأيام القليلة الماضية، من الإطاحة بمروج المؤثرات العقلية وحجز أزيد من 19 قرص مهلوس.

العملية قام بها عناصر المصلحة عقب استغلال معلومات، تفيد بوجود شخص في العقد الثاني من العمر، يقوم بترويج الحبوب المهلوسة.

ليباشر عناصر ذات المصلحة، عملية جمع المعلومات عن الشخص محل الشبهة والترصد له.

أين تّم توقيفه بمحطة نقل المسافرين بعد عودته من إحدى المدن المجاورة.

أين اقتنى سمومه ليعيد ترويجها وسط شباب المدينة بعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي .

تم العثور بحوزته على كميات من المؤثرات العقلية قدر عددها بــ 19 قرص مهلوس،و مبلغ مالي معتبر.

بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعـداد ملف جزائي للمشتبه فيه وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة .