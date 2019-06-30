مروج للأقراص المهلوسة في قبضة شرطة سيدي بلعباس

ألقت قوات الشرطة بالأمن الحضري الحادي عشر، بسيدي بلعباس، القبض على شاب في العقد الثاني من العمر، بعد تورطه في الحيازة على المؤثرات العقلية، لغرض المتاجرة فيها.

قوات الشرطة تمكنت على إثر القبض على هذا المروج، من حجز 179 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

بالإضافة إلى حجز مبالغ مالية، قدرها 46 ألف دينار، تعتبر من عائدات ترويج هذه السموم.

في حين تم تقديم السالف الذكر، أمام النيابة، أين صدر في حقه أمر إيداع.

حيثيات القضية، تعود إلى إستغلال قوات الشرطة بالأمن الحضري الحادي عشر، لمعلومات تفيد بوجود شاب يحوز على عدد من الأقراص المهلوسة، وهو بصدد ترويجها بحي بن حمودة.

لتباشر المصلحة بفتح تحقيق معمق على جناح السرعة، للكشف عن ملابسات القضية.

وبعد عملية تفتيش قانونية لمسكن المشتبه فيه، تم ضبط 179 قرص مهلوس، كانت مخبأة بإحكام بداخل قبو المسكن السالف الذكر.

بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 46 ألف دينار جزائري، والذي يعتبر من عائدات ترويج الأقراص المهلوسة.

المصلحة أنجزت إجراءا قضائيا ضد المشتبه فيه، عن تهمة الحيازة على الأقراص المهلوسة لغرض المتاجرة فيها،

قدم بموجبه أمام النيابة، أين صدر في حقه أمر إيداع.