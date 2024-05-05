شرطة اليزي توقف مروج مخدرات وتحجز ازيد من 70 كبسولة من المؤثرات العقلية 

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية إليزي، من توقيف شخص في العقد الثاني من العمر ، مسبوقا قضائيا.عن جرم الإتجار غير الشرعي بالمخدرات.

وجاءت وقائـع القضية على إثر ورود معلومات مؤكدة واردة لعناصر الشرطة القضائية مفادها، وجود شخص يقوم ببيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، أوساط الشباب، مستغلا بذلك مسكنه العائلي في عملية البيع والتخزين.

وبالإستغلال الأمثل للمعلومة ، تم إستصدار إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة إليزي ، أين كانت النتيجة إيجابية ، حيث عثر داخل المسكن على صفيحة من المخدرات، 31 قطعة مجهزة ومهيأة للبيع بالإضافة إلى 78 كبسولة من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع ، ث3 قاطع ورق كيتور .

وعلى إثرها تم توقيف المشتبه فيه وتحويله إلى مقر الشرطة.

وبإستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيه ، عن جرم حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع ، قدم بموجبه أمام نيابة محكمة إليزي، أين صدر في حقه حكم قضائي يقضي بـ10 سنوات سجن نافذة وغرامة مالية .