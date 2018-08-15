مروحيات الحماية المدنية تخمد حرائق حاصرت منازل مواطنين في مفتاح بالبليدة

ألسنة اللهب نشبّت عبر ثلاثة مواقع وأتلفت 7 هكتارات من الغطاء النباتي

تدخلت مروحيات الحماية المدنية من أجل إخماد حرائق الغابات التي اندلعت، خلال 24 ساعة الأخيرة، بثلاثة مواقع بإقليم ولاية البليدة التي كانت تهدد سكان المنطقة، الذين عاشوا حالة رعب شديدة خوفا من امتداد ألسنة النيران القوية إلى المساكن.

وقد تمت السيطرة على النيران عبر المناطق الشرقية بكل من مفتاح والأربعاء وصوحان، وهذا بتدخل فرق الحماية المدنية التابعة لمديرية الحماية المدنية من أجل إخماد هذه الحرائق التي أتلفت 7 هكتار من الغطاء النباتي.

وحسب المكلف بالإعلام على مستوى خلية المديرية، فقد نشبّ الحريق الأول على مستوى منطقة تاشت ببلدية صوحان، أين أتلف حوالي هكتارين من الأحراش وبعض أشجار الزيتون، ليندلع مباشرة الحريق الثاني بجبل عين تاكوت بالقرب من دوار سيدي إبراهيم بمفتاح.

حيث تدخلت فرق التدخل لوحدة الحماية المدنية بمفتاح مدعمة بالطائرة المروحية التابعة للحماية المدنية، من أجل إخماد الحريق الذي نشبّ بموقدين اثنين وكان يهدد سكان المنطقة، مما استدعى تدخل الطائرة المروحية وصبها للمياه عن طريق7 قذفات بسعة 1000 لتر للقذفة الواحدة، وتظافر الجهود بالتدخل بالوسائل الأرضية المتنقلة لوحدة مفتاح.

ليتم إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي الغابة والمنطقة السكانية، بعد أن أدى إلى إتلاف حوالي 2.5 هكتار من الأدغال والأحراش وأشجار الزيتون البري.

أما الحريق الثالث فكان على مستوى منطقة تاشت ببلدية الأربعاء، حيث تم إخماده ومنعه من الانتشار، بعد أن أدى إلى إتلاف حوالي هكتارين من أشجار التين والزيتون البري و0.5 هكتار من الأدغال والأحراش.