مروحيات ضخمة للجيش لإخماد الحرائق في تيزي وزو وبجاية

سخرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، مروحيات من نوع MI26 تابعة للقوات الجوية للمشاركة في إخماد الحرائق بكل من ولايتي تيزي وزو خاصة في المناطق ذات التضاريس الوعرة التي يصعب الوصول إليها.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن هذه المروحيات تتميز بقدرة حمولة كبيرة ودقة عالية خاصة في المناطق الوعرة والظروف المناخية المعقدة التي سببتها الحرائق المنتشرة.

وأشار المصدر نفسه، إلى إقحام مثل هذا النوع من المروحيات يشكل دعما كبيرا لعمل مفارز الجيش الوطني الشعبي في الميدان إلى جانب مصالح الحماية المدنية في إخماد الحرائق المندلعة بمختلف المناطق الغابية، والقرى والمداشر المنكوبة.

العملية التي سخرت لها إضافة إلى هاته المروحيات الضخمة كافة الإمكانيات البشرية والمادية، على غرار الآليات والجرافات لشق مسالك في المناطق الوعرة ووقف زحف النيران، تبقى مستمرة حتى الإخماد النهائي لهذه الحرائق.