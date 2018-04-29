مروحيات وأجهزة القراءة الآلية للوحات الترقيم لتأمين النهائي

عملت المديرية العامة للأمن الوطني على تسخير مختلف الوسائل والمعدات الأمنية اللازمة لتأمين نهائي كأس الجمهورية الذي سيجمع شبيبة القبائل وإتحاد بلعباس يوم الثلاثاء بملعب 5 جويلية الأولمبي.

فبالإضافة إلى توفير التطبيقات الذكية للأمن الوطني على غرار جهاز القارئ الآلي للوحات الترقيم، وكذا الجهاز الإلكتروني PDA المحمول، بهدف مراقبة الأشخاص الوافدين إلى جانب المركبات الكتواجدة بحظيرة الملعب.

كما تضمنت الخطة الأمنية المسطرة تسخير مروحيات الوحدة الجوية للأمن الوطني من أجل ضمان المراقبة الأمنية الجوية لمهام الوحدات الشرطية العملياتية ، من خلال توفير الإستكشاف الجوي لمحيط الملعب والطرق المؤدية إليه، عبر الصور والفيديوهات المباشرة التي يتم إلتقاطها والتي تساهم في توجيه وتأطير تنقلات المناصرين إلى الملعب وكذا متابعة حركة وإنسيابية المرور.