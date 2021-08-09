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أخبار الجزائر

مروحيتان لإخماد حرائق تيزي وزو

بقلم خالد زوبيري
مروحيتان لإخماد حرائق تيزي وزو
حرائق
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تعكف مصالح الحماية المدنية حاليا، على إخماد 9 حرائق غابات تم تسجيلها عبر 6 مقاطعات ولاية تيزي وزو.
وحسب ما أفاد به بيان المديرية العامة للحماية المدنية، فقد تم تسجيل هذه الحرائق بكل من مقاطعات عين الحمام 03 حرائق، وسيف 01 ، تقزيرت 01، بوزقن 01، عزازقة 01، أزفون 01 حريق.
وقد تم تدعيم الوسائل المحلية بإمدادات مادية وبشرية، تتمثل في الأرتال المتنقلة من ولايات برج بوعريريج، المدية، بومرداس، البويرة و الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للدار البيضاء. اضافة إلى مروحيتين من المجموعة الجوية الحماية المدنية.

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