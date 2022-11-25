مرور الذكرى الثانية لرحيل الأسطورة مارادونا

يصادف تاريخ اليوم 25 نوفمبر الذكرى الثانية لوفاة أسطورة كرة القدم، اللاعب الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا.

بعدما أن أعلن محامي مارادونا بتاريخ 25 نوفمبر 2020، وفاة الأسطورة الأرجنتينية بأزمة قلبية بالعاصمة بيونس آيريس عن عمر ناهز 60 سنة.

وفي خبر نزل كالصاعقة على عشاق المستديرة حول العالم، بعد معاناة مرادونا الطويلة مع المرض.

ويعد الراحل مارادونا، واحدا من أفضل اللاعبين عبر العصور، بمجموعة من الألقاب أهمها كأس العالم مع الأرجنتين عام 1986.

كما لعب لفرق متعددة منها بوكا جونيورز وبرشلونة ونابولي، وأشرف دييغو مارادونا، على تدريب المنتخب الأرجنتيني في مونديال 2010.

وتعد قضية وفاة مارادونا، مثيرة للجدل، حيث وُجهت أصابع الإتهام في وفاته للطاقم الطبي الذي عالجه ووجهت النيابة الارجنتينة تهمة القتل جراء الإهمال.