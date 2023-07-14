مرور الذكرى الرابعة لتأهل الخضر لنهائي “كان” 2019

يصادف تاريخ اليوم الجمعة 14 جويلية، مرور الذكرى الرابعة للمباراة التاريخية للمنتخب الوطني ضد نيجيريا برسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.

في المواجهة التي جرت بملعب القاهرة بمصر، عرفت تفوق الخضر بهدفين مقابل هدف، بعد أن سجل المدافع النيجيري هدفا في مرماه في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

وبعدها عدل المهاجم النيجيري إيغالو النتيجة من علامة الجزاء في الدقيقة 72 من الشوط الثاني، وليحسم نجم الخضر رياض محرز المواجهة بهدف قاتل في الوقت البدل الضائع من المواجهة.

ليتأهل المنتخب الوطني بهذا الفوز، لنهائي كأس أمم إفريقيا ويتوج بالكان ضد السنغال بهدف لصفر من توقيع المهاجم بغداد بونجاح.