مرور سنة كاملة عن تعيين “السبيشل وان” على رأس المنتخب!

في مثل هذا اليوم 02 أوت من العام الماضي 2018 عيّن الإتحاد الجزائري لكرة القدم برئاسة خير الدين زطشي المدرب جمال بلماضي على رأس العارضة الفنية للمنتخب الجزائري.

وكان المنتخب الجزائري يمرّ بفترات صعبة بعد التجربة الفاشلة لعدة مدربين مرّوا على رأس المنتخب الجزائري على غرار الإسباني لوكاس ألكاراز، والجزائري رابح ماجر.

ليتم الإستنجاد بالناخب الوطني جمال بلماضي الذي قدم من فريق لخويا القطري، ليخرج المنتخب الجزائري من عنق الزجاجة ويقوده للتتويج بلقب كأس امم إفريقيا الذي غاب عن خزانة الفاف منذ 29 سنة.

وكان “بلماضي” قد قاد الجزائر للفوز بكأس إفريقيا للمرة الثانية في التاريخ في المنافسة التي فاز في كل مبارياتها، وتلقت شباكه هدفين فقط.

كما أن المنتخب الجزائري منذ تولي بلماضي الإشراف على العارضة الفنية خسر مباراة واحدة فقط طوال عام كامل.