مرور سنتين على رحيل أسطورة الأغنية الشعبية “عمر الزاهي”

يتزامن اليوم 30 نوفمبر 2018 على مرور سنتين على ذكرى رحيل أسطورة الأغنية الشعبية “عمر الزاهي” الذي وافته المنية سنة 2016 عن عمر يناهز الـ75 سنة.

وكان شيخ الأغنية الشعبية قد ودع في جنازة مهيبة شارك فيها الآلاف من محبي روائع : ” أنا عندي قلب، يا المقنين الزين، زينوبة، إزميرالدا وغيرها من القصائد الشعبية”.

ويعتبر عمر الزاهي من مواليد 01 جانفي 1941 بعين الحمام ولاية تيزي وزو، وانتقل إلى الجزائر العاصمة وهو صغير، وعاش في حي شعبي بباب الواد “الرونفالي”

وكان عمر الزاهي قد تعلم أبجديات الفن وأسسه في الحي الذي عاش فيه في باب الواد، وبدأ مسيرته الفنية في الشعبي والحوزي خلال الستينيات، متأثرا برواد الشعبي الجزائري مثل الراحل محمد العنقى

وقدّم “عميمر” أول شريط غنائي له سنة 1982 “يا ربّ العباد”، وتلاها بعدّة تسجيلات لعدة أغان منها “الجافي” و”زينوبة” و”يا قاضي ناس الغرام” و”يا الغافل توب”.

ورغم أنه أصبح من رواد الأغنية الشعبية في الجزائر، فإن الزاهي لم يكن يحب الأضواء خلال مسيرته الفنية، وكان قليل الظهور في وسائل الإعلام، وابتعد عن كل ما هو رسمي، مكتفيا بالأعراس العائلية التي كان يحييها في أغلب الأحيان من دون مقابل.