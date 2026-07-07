مروى بلعلى تتألق في البطولة الوطنية لألعاب القوى “U20”

خطفت البطلة الصاعدة مروى بلعلى، الأنظار خلال منافسات البطولة الوطنية لألعاب القوى لفئتي أقل من 18 و20 سنة.

ونجحت بلعلى في حصد ميداليتين ذهبيتين ضمن منافسات فئة أقل من 20 سنة، في البطولة التي تحتضنها مدينة تلمسان خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 8 جويلية الجاري.

وتوجت بلعلى بالميدالية الذهبية في رمي القرص، بعدما حققت رمية بلغت 36.92 مترا. كما أحرزت ذهبية دفع الجلة، لتؤكد بذلك أنها واحدة من أبرز المواهب الجزائرية الصاعدة في الاختصاصين. خاصة في رمي القرص، حيث تملك رقما شخصيا قدره 41.40 مترا، سجلته خلال الموسم الجاري.

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