مروى بوشوشة لـ “النهار”: “ارتكبت أخطاء في علاقتي مع فيصل مينيون وأفتخر بشقيقتي أمل”

عبرت الفنانة الصاعدة مروى بوشوشة، عن فخرها بشقيقتها الممثلة أمل بوشوشة، كما كشفت عن الأخطاء التي ارتكبتها في علاقتها مع المغني فيصل مينيون.

وأكدت مروى بوشوشة خلال نزولها ضيفة على “برنامج 360” الذي يُبث كل يوم جمعة على تلفزيون النهار، أنها نادمة على بعض النقاط في علاقتها مع خطيبها السابق.

وقالت: “عندما تكون مشهورا، فإنه من الخطأ أن تنشر وتشارك حياتك الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا خطأ ارتكتبه سواء أنا أو هو”.

وتابعت: “ليس بالضرورة أن يعرف كل الناس حياتي الخاصة، لذلك فإنني لن أكرر هذا الخطأ مستقبلا”.

وبخصوص المغني فيصل المينيون قالت: “فيصل احترمه وأعزه وأتمنى له كل التوفيق في حياته”.

وعن شقيقتها الممثلة أمل بوشوشة، قالت عنها: “لقب بوشوشة ساعدني كثيرا في الوصول الى الساحة الفنية، وهذا بفضل شقيقتي أمل”.

وأضافت: “علاقتي بأمل وثيقة جدا، وأتمنى أن يكون لكل الناس أخت مثل أمل، تربينا في وسط عائلي متماسك والحمد لله”.

وعن أفضل الممثلين الجزائريين والمغنيين قالت:”تعجبني سهية معلم ومحمد رغيس والشاب خالد، وأمنيتي فتح المطارات و”كرورنا تروح””.

كما كشفت في ذات اللقاء عن مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل “يما” الذي يحضر لدخول سباق رمضان 2021.

وفي آخر اللقاء قامت مروى بوشوشة بنزع المكياج على المباشر، بعدما سألها المنشط عن امكانية خروجها الى الشارع بدون وضع المكياج، وردت عليه بكل تأكيد.