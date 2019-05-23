مروّجي الأقراص المهلوسة في قبضة الأمن بمستغانم

كما حجزت ذات المصالح 253 مؤثر عقلي، حسبما أورد به بيان لذات المصالح.

القضية الأولى وفقا لذات المصد تمت خلال دورية لفرقة مكافحة المخدرات بوسط مدينة مستغانم وتوقيفها لشخصين مشبوهين.

حيث تم العثور بحوزتهما على 236 قرص مهلوس ووصفات طبية محررة بتواريخ متقاربة ما أكد أن المعنيين كانا

يقومان بالتحايل على الأطباء من أجل اقتناء هذه المهلوسات والمتاجرة بها.

وفي نفس السياق، تم توقيف المشتبه فيهما في القضية الثانية بأحد أحياء بلدية حاسي مماش وهما على متن دراجة نارية.

وبعد تفتيشهما عثر بحوزتهما على 17 قرص مهلوس وقطعتين من المخدرات كانت مخبأة بالصندوق الخلفي للدراجة النارية.

وبتهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض المتاجرة تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم الذي أحالهم لجلسة

المثول الفوري وحكم على المتهمين في القضية الأولى بالسجن 7 سنوات نافدا ودفع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار.

وبخصوص المتهمين في القضية الثانية بالحبس ثمانية أشهر نافدا “المتهم الأول وستة أشهر نافذة “المتهم الثاني” وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار.