مروّج المؤثرات العقلية في قبضة الأمن بالشلف

وحسبما أفاد به بيان أمن الولاية، فإنّ العملية جاءت على إثر إستغلال لمعلومات واردة إلى ذات الفرقة.

حيثُ أفادت بوجود شخص بحوزته أقراص مهلوسة بصدد بيعها وترويجها، لتقوم ذات الفرقة بالترصد له.

وأضاف ذات البيان، بأنّ المروّج تم توقيفه من طرف فرقة مكافحة المخدرات وسط المدينة متلبسا.

أين ضُبط بحوزته على 183 قرص مهلوس، بعد استكمال الإجراءات القانونية تم إنجازملف جزائي أحيل بموجبه على محكمة الشلف.