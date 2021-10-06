مروّج المخدرات في قبضة شرطة سيدي بلعباس

وضعت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس، حدا لنشاط شخص في العقد الثالث من العمر. تورط في قضية الحيازة على المخدرات لغرض المتاجرة فيها.

وتمكنت ذات المصالح، من حجز كمية من الكيف المعالج قدر وزنها بـ 400 غرام كانت موجهة للترويج بمدينة سيدي بلعباس. ومبلغ مالي فاق 49 مليون سنتيم يعتبر من عائدات ترويج هذه السموم.

حيثيات القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة بفرقة البحث والتدخل (BRI) لمعلومات مفادها وجود شخص يقوم بترويج المخدرات بمدينة سيدي بلعباس. ليتم وضع خطة محكمة لتحديد مكان تواجده، حيث تم توقيفه بعد مراقبة دقيقة لتحركاته. وبعد عملية تفتيش قانونية لمسكنه تم ضبط 400 غرام من الكيف المعالج ومبلغ مالي قارب 50 مليون سنتيم يعتبر من عائدات ترويج هذه السموم.

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