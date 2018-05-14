القضية تتلخّص فصولها إلى ورود معلومات لدى ذات المصالح، مفادها وجود شخص مقيم بولاية سكيكدة ، يقوم بترويج أدوية خاصة بالإجهاض عبر صفحة خاصة له بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”،

وعلى إثر المعلومات الواردة تمّ فتح تحقيق معمق، وتمّ إعداد خطة محكمة أفضت إلى توقيف المعني بالأمر ذو 33 سنة بمحطة النقل العمومي للمسافرين بباتنة.

حيث مكّنت العملية من حجز 30 قرصا من حبوب الإجهاض “CYTOTEC 200Ug”، وبعد استيفاء إجراءات التحقيق تمّ تقديم المشتبه فيه أمام المحكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري.