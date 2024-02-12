مروّج يستخدم عائلته للتمويه .. حجز أزيد من 11 ألف قرص مهلوس بالاغواط

تمكن أعوان كل من الفرقة الجهوية للجمارك بالأغواط، من حجز كمية معتبرة المؤثرات العقلية.

العملية تمت بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالجلفة، حيث من حجز 11291 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وحسب بيان ذات المصالح البضاعة المحجوزة تم ضبطها مخبأة بإحكام على متن سيارة سياحية. حيث كان على متنها عائلة مكونة من زوجين وأطفالهما الثلاثة القصر، في محاولة للتمويه والإفلات من الرقابة وإبعاد الشبهة.

ليتم توقيفهما وإحالتهما أمام الجهات القضائية، كما تم حجز وسيلة النقل المستعملة في التهريب.