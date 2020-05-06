مريجة: “تأجيل بطولة إفريقيا للجيدو المؤهلة لأولمبياد طوكيو”

كشف الجزائري محمد مريجة، النائب الأول لرئيس الإتحاد الإفريقي للجيدو، عن تأجيل بطولة إفريقيا للجيدو 2020، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وصرح محمد مريجة، لوكالة الأنباء الجزائرية: “قررنا إعادة برمجة البطولة الإفريقية، لكل من الفردي، وحسب الفرق، من 28 نوفمبر، إلى الفاتح ديسمبر، بالمغرب”.

وأرجع النائب الأول لرئيس الإتحاد الإفريقي للجيدو، سبب تأجيل هذه المنافسة التي كانت مبرمجة ما بين 25 و27 جوان المقبل. لتفشي فيروس كورونا.

وأضاف مريجة: “إنه موعد هام، حيث يسمح للمصارعين بحصد أكبر عدد من النقاط، بهدف تحسين مركزهم في الترتيب للتأهل إلى أولمبياد طوكيو”.