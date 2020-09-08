مريجة: “لم نظلم أي أحد وحرصنا على تطبيق القوانين حرفيا”

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية “محمد مريجة” انه تم دراسة جميع الملفات الخاصة بالترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية.

ونشط محمد ميريجة ندوة صحفية صبيحة اليوم الثلاثاء تحدث فيها عن رفض ملف ترشح الوزير السابق محمد رؤوف برناوي قائلا:

“بصفتي رئيسا للهيئة الأولمبية، أحرص كل الحرص على احترام وتطبيق القوانين, مثلما كان الشأن عند دراستنا لملفات الترشح لهذا المنصب”

وأضاف: “لم نظلم فيها أي أحد, و حرصنا فيها على التطبيق الحرفي لكل الإجراءات القانونية “.

“وركّز رئيس اللجنة الاولمبية بالنيابة على ضرورة”ترك العواطف و العلاقات الشخصية بجانب عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العليا للرياضة الجزائرية”.

“يتعين علينا القيام بمهامنا و واجباتنا على أحسن وجه دون أي تحيز أو مجاملة لأي كان”.