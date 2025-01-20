مريجة يحظى باعتراف الاتحاد الإفريقي للجيدو

حظي الجزائري محمد مريجة، بتكريم من الاتحاد الإفريقي للجيدو، في أبيدجان، نظير المجهودات الكبيرة التي قدمها في سبيل تطوير هذه الرياضة على المستوى الإفريقي.

ومنح الاتحاد الإفريقي للجيدو، للجزائري محمد مريجة، الذي يعد مدير التربية والتدريب في الاتحاد الدولي للكراتي، صفة الرئيس الشرفي لها، حسب (و.أ.ج).

كما أورد الاتحاد الإفريقي للجيدو، بخصوص تكريم مريجة: “التكريم المخصص لمريجة، يعتبر عرفانا له، لدعمه الكامل للجيدو على جميع الأصعدة، وشكر له على جهوده في ترقية قيم الجيدو”.

يذكر أن محمد مريجة، تم اعادة انتخابه نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للجيدو، خلال أشغال الجمعية العام الانتخابية للهيئة الإفريقية.