مريجة يكشف سبب رفض ملف ترشح برناوي

كشف رئيس اللجنة الأولمبية، محمد مريجة، السبب الحقيقي وراء رفض ملف ترشح وزير الشباب والرياضة السابق سليم برناوي.

ونشط رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية محمد مريجة ندوة صحفية اليوم الثلاثاء تحدث من خلالها عن قضية برناوي قائلا:

” لقد وضحنا في وقت سابق الأسباب القانونية لرفض ملف ترشح رؤوف سليم برناوي”.

” إن ترشح الوزير السابق للشباب والرياضة ورئيس الاتحادية الجزائرية للمبارزة، قد رفضه أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية طبقا للأمر رقم 07-01 المؤرخ في 01 مارس 2007 المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف”.